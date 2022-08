Auf Championships folgen nun European Games

Nach den European Championships in München kommen die European Games in Krakau. 2023 finden unter Schirmherrschaft des Europäischen Olympischen Komitees von 21. Juni bis 2. Juli in Krakau die dritten Europaspiele statt. Bewerbe in 25 olympischen und nicht-olympischen Sportarten werden ausgetragen, darunter zehn Europameisterschaften und 17 Qualifikationen für die Sommerspiele 2024 in Paris.