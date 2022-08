Vojta zum EM-Abschluss 22.

Und sein Versuch, das Tempo mitzugehen, würde sich bitter rächen. Nach nicht einmal 3000 Meter fand sich Vojta plötzlich mutterseelenallein laufend. Ein Athlet nach dem anderen schluckte ihn, nach 3600 Metern war Vojta am Ende des Feldes, griff sich bereits an die Hüfte, da es bereits, dass der 33-Jährige es trotz seiner Kämpferqualitäten nicht bis zum Ende des Rennens schaffen würde. Doch Vojta biss die Zähne zusammen und schien nun seinen eigenen Rhythmus gefunden zu haben. Letztlich kam Vojta in 29:56,71 Minuten auf Rang 22, es gewann Yemaneberhan Crippa (It) in 27:46,13.