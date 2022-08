Höck verpasst Medaille denkbar knapp

Turner Vinzenz Höck hat bei der EM in München die erhoffte Medaille im Bewerb an den Ringen knapp verpasst. Der Steirer hatte in seiner Übung im Finale leider zwei kleine Wackler und machte auch einen minimalen Fehler beim Abgang. Mit insgesamt 14,733 Punkten gelang ihm zwar eine gute Leistung, auf Bronze fehlten ihm damit aber 0,133 Zähler. Er wurde Fünfter. „Ich habe schon sehr gemischte Gefühle“, war Höck mit seiner Leistung nicht wirklich zufrieden.