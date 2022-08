„Wir sind schon bereit für das nächste Spektakel“

Purer Wahnsinn

Das Geldbörserl sitzt naturgemäß am Ring etwas lockerer. Beim Bankomaten neben dem kultigen Party-Stadl von Ernst Rainer bildeten sich nicht nur des Nachts elendslange Menschenschlangen - „flüssig“ ist ja das Zauberwort in Spielberg. Umsatz bei diesem einen Bankomaten? 400.000 Euro an einem Wochenende! Da stieg dann naturgemäß der Alkoholpegel im Laufe der MotoGP-Tage - wie parallel dazu auch die Zuschauerzahlen: 30.262 am Freitag, 45.553 am Samstag, gestern am Rennsonntag dann sagenhafte 92.035! Purer Wahnsinn!