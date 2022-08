Emen-Treffer als Garant für Henndorfer Siege

Bester Saisonstart seit 2013

Somit verweilt Henndorf an der Sonnenseite der 1. Landesliga, gefolgt von Anthering (ein Spiel weniger), das Pfarrwerfen mit 5:0 in den Schredder steckten. Bad Hofgastein belegt derzeit den dritten Platz am Podest, legte mit einem 4:2-Sieg gegen St. Koloman den besten Saisonstart seit dem Aufstieg 2013 hin. Der höchste Sieg der vierten Runde ging an Strobl, das Piesendorf mit 9:1 in der Fremde abfertigte. Und somit perfekt aufs Vorwochen-0:4 gegen St. Koloman. Laurent Seiringer