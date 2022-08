Waisenkinder hoffen auf burgenländische Paten

Bei einem Besuch der Waisenkinder, die in einem ehemaligen Hotel in Burgauberg-Neudauberg untergebracht sind, weiß man nicht, ob man mit ihnen lachen – oder bitterlich weinen soll. Diese Kinder sind einfach so herzig, dass einem das Herz aufgeht. Adrett angezogen, mit fröhlichen Zopferln sitzen sie am Mittagstisch, begeistert strecken sie uns ihre kleinen Handerln entgegen, strahlen übers ganze Gesicht. Hie und da ist dieses ein bisschen mit Brotsuppe beschmiert, das einfache Mahl wird begeistert gelöffelt. Danach ein bisschen Huhn mit Reis, das die Pflegemütter, die sich je drei Waisen „teilen“, zum Brei für die Kleinen verrührt haben.