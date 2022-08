Unwetter überrascht Wanderer: Auch Kinder gerettet

Alpine Notlage auch in den Rottenmanner Tauern

Zu einer alpinen Notlage kam es auch in den Rottenmanner Tauern. Drei Alpinisten wurden im Bereich des Dreisteckengrats im unwegsamen Gelände vom Unwetter überrascht. Sie waren erschöpft, unterkühlt und eine Wanderin verletzt. Sie setzten daraufhin einen Notruf ab und verständigten die Einsatzkräfte. Zwei Versuche, die in Not geratenen Personen mittels Hubschrauber zu retten, waren aufgrund des starken Windes und der widrigen Wetterbedingungen nicht möglich.