Shopping-Center „Intro Park“ wächst weiter!

„Für den Ausbau nehmen die Hotelbetreiber und Shell in Summe ein Investitionsvolumen von zwölf Millionen Euro in die Hand. Ein Verkauf ist derzeit nicht angedacht“, sagt Krenmayr. Dennoch melden sein „Geschäftsfreund“ Boris Yosopov von der SVETA-Group und dessen Sohn Aviel Interesse an: „Sobald die Mietverträge unterschrieben sind, würden wir auch gern den zweiten Teil erwerben und beide Teile in einem Fonds weiterverkaufen.“ Dass die SVETA-Group den ASV Siegendorf sponsert und Namensgeber des Sportparks ist, erleichtere die gute Zusammenarbeit: „Sport und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Region gehen Hand in Hand!“