Koglers bunter Anti-Teuerungs-Katalog

Mieten senken, wenn Gasheizung vorhanden

Damit nicht genug: Er will indirekt auch die Mieten senken. Die Richtwertmieten sollten einen Abschlag bekommen – dort, wo Gasheizungen installiert sind. „Menschen, die in Mietwohnungen leben, haben keine Wahl, mit welchem Energieträger sie ihre Wohnung warm bekommen. Und für viele ist das leider immer noch Gas. Diese Mieter bekommen eine hohe Rechnung, haben aber selbst null Spielraum, ihr Heizsystem zu ändern, so Kogler gegenüber der „Krone“. Zinshausbesitzer möchte der Vizekanzler damit motivieren, mehr in umweltfreundliche Heizsysteme zu investieren.