Ruder-Star unterbricht Chemo - und holt EM-Gold

Ruder-Star und Titelhamster

Die 30-jährige Britin hat nur noch Rest-Funktionen in den Beinen, geht deshalb seit Jahren bei den Para-Sportlern an den Start. Kennedy holte bereits bei den Paralympics 2020 in Tokio die Goldmedaille. Hinzu kommen zwei WM-Titel aus den Jahren 2018 und 2019. Doch so emotional wie in München war‘s noch nie ...