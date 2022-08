Hausbewohnerin erwischte Einbrecher nach Coup

Am Montag in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.45 Uhr wurde durch zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in St. Johann in Tirol eingebrochen. Die Täterschaft entwendete einen mittleren vierstelligen Eurobereich sowie diversen Schmuck – die genaue Schadenshöhe ist bis dato nicht bekannt.