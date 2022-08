Radfahrer hatte bei Unfall keine Überlebenschance

Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Sonntag um 13.30 Uhr mit seinem E-Bike im Gemeindegebiet von Ottnang am Hausruck von Grünbach kommend in Richtung Thomasroither Landesstraße. Bei der Kreuzung fuhr er in die Landesstraße ein und stieß dabei mit einem von links kommenden Pkw, gelenkt von einem 40-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land, zusammen.