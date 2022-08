Vasiliki Alexandri holt auch in Freier Kür Bronze

Nächster großer Erfolg für Österreich bei der Schwimm-EM in Rom! Synchron-Nixe Vasiliki Alexandri holte im Freien Solo so wie im Technischen Solo EM-Bronze! „Ich habe nicht erwartet, dass sie mir Bronze geben“, so Vaso. Die letzten sieben Wettkämpfe hat sich die 24-Jährige immer gesteigert, im heutigen Finale gab´s mit 91,833 Punkten erneut eine persönliche Bestleistung.