Alexandris: „Polizeischutz“ nach dem Schock

Als Unterstützung von zu Hause ist gestern Mama Artemis angereist. Die beiden Katzen „Fenja“ und „Pispi“ werden von Bekannten versorgt. „Wir haben Make-up und Haargel daheim vergessen. Das hat uns Mama gebracht. Was würden wir nur ohne sie machen“, so Vaso. Die schon heute mit ihrem Vorkampf in die EM startet. So wie acht unserer Schwimmer. Die besten Chancen haben Simon Bucher, Lena Grabowski, und Bernie Reitshammer.