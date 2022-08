Angreifer feuerte nahe Klagemauer auf Menschen

Bei Schüssen nahe der Klagemauer in Jerusalem sind mindestens acht Menschen verletzt worden, mehrere davon schwer. Die Schüsse seien an zwei verschiedenen Orten gefallen, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom in der Nacht auf Sonntag mit. Ein Tatverdächtiger hat sich bereits gestellt und wurde laut Polizei festgenommen.