Heikle Lage: Christliche Präsenz in Jerusalem

Keine staatlichen Hilfen für kirchliches Gästehaus

Als kirchliches Gästehaus sind wir hier kein normaler Hotelbetrieb. Die meisten dieser Einrichtungen wurden vor 1948 gegründet, also vor der Gründung Israels in der Zeit der Osmanen oder Briten. Aus deren alten Rechtssystemen rühren Sonderrechte, die uns in der Pandemie bitter einholten. Unsere Häuser genießen nur eine vorläufige Rechtspersönlichkeit, die es erst noch zu definieren gilt. Das große Hindernis auf diesem Weg ist die Steuerfreiheit für kirchliche Einrichtungen, die viele von uns in den letzten Jahrzehnten sehr genossen haben, aber auch Probleme schaffen kann.