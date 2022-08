Qualitätsanalyse: 16 Kärntner Seen als Aufsteiger

Prädikate

Der nun präsentierte Kärntner Seenbericht 2021 brachte erfreuliche Zeugnisse. „Gleich 16 Seen konnten in eine bessere Kategorie aufsteigen, nur zwei mussten herabgestuft werden“, freut sich Umwelt-Landesrätin Sara Schaar. Insgesamt 28 haben nun das Prädikat „ausgezeichnete Wasserqualität“, dreizehn von ihnen in der eigenen blauen Top-Kategorie. Die zwei neuen Sorgenkinder sind der Trattnigteich und der St. Andräer Badesee. Gesperrt muss allerdings keiner werden.