Wie ein Wunder: Frau überlebt 150-Meter-Absturz

Am Freitagvormittag wanderten drei Freunde aus Deutschland im Kleinwalsertal zunächst zum Gipfel der Kanzelwand und anschließend weiter in Richtung der Hammerspitze im Gemeindegebiet von Riezlern. Auf einem rund eineinhalb Meter breiten Abschnitt des Grates in 2000 Metern Höhe rutschte eine 53-jährige Frau der Gruppe plötzlich auf einer mit Kies bedeckten Steinplatte aus.