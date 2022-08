Ein bunter Kräuterstrauß mit magischen Kräften

„Bei einem Unwetter zum Schutz in den Ofen“

Viele von ihnen finden sich in den bunten Buschen, die zu Mariä Himmelfahrt in den Kirchen gesegnet werden. „Danach lässt man sie trocknen und verbrennt sie zum Schutz vor den Folgen eines Unwetters im Ofenfeuer“, hat die „Kräuterhex“ die Bedeutung des Brauchs rasch erklärt. Was in den Strauß kommt, sei regional und wetterbedingt unterschiedlich. Nur die Königskerze ist für Thöni-Kohler ein Muss: „Ihr Beiname Wetterkerze weist ja schon eindeutig auf die Schutzfunktion hin.“