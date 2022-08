Reparaturbonus soll Schuld an höheren Preisen sein

Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine mit all ihren weltweiten Folgen haben die Preise in den heimischen Geschäften ordentlich in die Höhe schnalzen lassen. Dass aber auch der seit April laufende heimische Reparaturbonus als Preistreiber fungieren soll, wirkt auf den ersten Blick seltsam. Doch genau das wollen einige Kunden bemerkt haben.