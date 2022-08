„Tiroler WK ist Pate des täglichen Transitterrors“

Er verweist auf eine am 14. Juli an Bundesminister Johannes Rauch und Bundesministerin Leonore Gewessler (beide Grüne) übermittelte Forderung, IG-Luft zeitgemäß zu evaluieren. In diesem Schreiben, über das die „Tiroler Krone“ ebenfalls berichtete, wird auf die Weltgesundheitsorganisation verwiesen, die zu dem Schluss kam, dass auch bei niedrigeren Werten der durch Lkw ausgestoßenen Schadstoffe „gesundheitliche Auswirkungen nachgewiesen worden sind“.