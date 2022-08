Volles Engagement für Kultur und Kulinarik

Gudrun Vösenhuber unterstützt mit vollem Einsatz die Mostviertler Top-Wirte, wenn diese bei ihren sogenannten Feldversuchen ihr Können unter Beweis stellen - das nächste Mal übrigens am 27. August in Waidhofen an der Ybbs. Außerdem ist Vösenhuber auch beim Kulturverein Halle 2 in Wieselburg aktiv, wo sie für das Musikfestival „Hiesige und Dosige“ mitverantwortlich zeichnet. „So vielfältiges Engagement verdient den Ehrentitel ,Poldi der Woche‘“, ist der Petzenkirchner Bärenwirt Erich Mayrhofer überzeugt, der Gudrun Vösenhuber nominiert hat.