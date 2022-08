Wie die Ukraine Hobby-Drohnen in Waffen verwandelt

Russen lassen sich jetzt vom Iran beliefern

Im Krieg um die Ukraine rüsten sich allerdings nicht nur die Verteidiger mit Drohnen. Auch Putins Armee hat neue unbemannte Luftfahrzeuge erhalten - und zwar aus dem Iran. Laut dem US-amerikanischen Institute for the Study of War (ISW), das online tägliche Lageberichte aus der Ukraine veröffentlicht, sollen die russischen Truppen 46 Kampfdrohnen aus iranischer Produktion erhalten haben und diese bereits in der Ukraine einsetzen.