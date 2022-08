Ein Streit um des Kaisers Bart

Abgesehen davon entzieht sich mir aber jegliche Logik, warum die Tiroler Volkspartei diesen Listennamen aus dem Hut zauberte. Um Mattle bekannter zu machen? Dafür wird ein Listenname auf einem Wahlzettel am 25. September wohl zu wenig, zu spät und der falsche Weg sein. Und wenn seitens der Tiroler VP spekuliert wird, dass viele Menschen nach wie vor ihr Kreuzerl gerne ganz zu oberst setzen, kann dort bekanntlich stehen, was will.