535.112 Tiroler dürfen im Herbst Stimme abgeben

Auch 200 „Auslandstiroler“ haben sich in die Wählerevidenz eintragen lassen, hieß es. Die Behörde informierte, dass jene Menschen wahlberechtigt sind, die spätestens am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben, vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind und ihren Hauptwohnsitz in Tirol haben oder vor der Verlegung ins Ausland in Tirol hatten und gleichzeitig in die Wählerevidenz eingetragen sind.