Von Gas und Öl abhängig: Der Herbst wird schwierig

Blackout-Gipfel in Innsbruck

Apropos Energie: Reagiert wird nun auch auf den großflächigen Stromausfall am Montag. Man sei mit einem blauen Auge davongekommen, so Anzengruber. Dennoch sehe er Verbesserungspotenzial und lädt deshalb nächste Woche Vertreter der Einsatzorganisationen, Verkehrs- und Kommunalbetriebe sowie der Leitstelle zu einem Blackout-Gipfel.