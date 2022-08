Sintflutartiger Regen sorgt für Chaos in Südkorea

„Wie im Film ,Titanic‘“

Mindestens neun Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt, sechs weitere wurden vermisst. Zahlreiche Betroffene wurden in Schulen, Turnhallen und anderen Gemeindeeinrichtungen untergebracht. Die 31-jährige Büroangestellte Lim Na Kyung schilderte der Nachrichtenagentur Reuters, wie das Wasser am Montagabend in das Gebäude eindrang, in dem sie sich aufhielt. Sie sei sich vorgekommen wie in dem Film „Titanic“ von 1997.