Nach Salmonellen-Fund: Schoko-Fabrik öffnet wieder

Wegen Salmonellen musste die Produktion in der Schokoladenfabrik in Belgien wochenlang stillstehen. Jetzt wird die Arbeit im Werk des Schokoladenhersteller Barry Callebaut teilweise wieder aufgenommen. Drei von 24 Produktionslinien in dem Werk Wieze seien wieder angelaufen und die erste Auslieferung habe stattgefunden, teilte der Konzern mit.