Kennzeichen verwechselt: Strafzettel traf Falsche

Mögliche Abzocke nach Urlaub mit Pkw in Italien

Unerfreuliche Urlaubsgrüße gibt es Jahr für Jahr auch für viele Tiroler aus Italien. Meist sollen die Betroffenen in eine verkehrsberuhigte Zone, einer sogenannten Zona a traffico limitato, eingefahren sein. Kommt ein solcher Bußgeldbescheid nicht von einer Behörde, sondern einer privaten Inkassofirma, sollte man laut Verbraucherschützern skeptisch sein. Zudem sind derartige Verkehrsübertretungen in Italien nach 360 Tagen verjährt. Wer einen Mahnbrief erhält, sollte also auf alle Fälle rechtlichen Rat einholen, bevor man etwas einbezahlt.