Haaland hadert: „Ich vergebe ständig Chancen …“

Der frühere Salzburg-Stürmer Erling Haaland will nach seinem Wechsel zum englischen Fußball-Meister Manchester City weiter an sich arbeiten. „Ich glaube, ich kann alles verbessern“, sagte der 22-Jährige „The Athletic“ selbstkritisch. „Ich vergebe ständig Chancen mit meinem linken Fuß. Und wenn wir vom Abschluss reden: Verbessern muss ich meinen linken Fuß, meinen rechten Fuß, mein Kopfball-Spiel. Es gibt so viele Dinge.“