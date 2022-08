77. Kirchtag - ein Fest der Superlative!

Der Kirchtag fand am Samstag mit dem farbenprächtigen Umzug seinen Höhepunkt. Brauchtum, Tradition, die Kirchtagssuppe und Musik dominierten eine Woche lang in der Draustadt. „Mit dem fröhlichsten und buntesten Kirchtagsgewand stehen wir heute da“, sagte Kirchtagsobfrau Gerda Sandriesser. Rund 2700 Trachtenträger von 53 Vereinen aus Österreich und dem Ausland nahmen am Umzug teil. Ein bunter Festzug tanzte winkend und musizierend durch die Innenstadt.