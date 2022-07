Villacher Kirchtag: Das ist beim Besuch ein Muss!

Herz zeigen: Villach lebt den Kirchtag und überall in der Stadt hängen auch die Kirchtagsherzen. Sogar die Besucher können sich Herzen ans Dirndl oder an das Trachtenhemd stecken: Statt des Eintritts gibt’s die Herzerl zu kaufen. Der Erlös kommt der Kirchtagsorganisation zugute. „Zeigen wir mit den Herzen alle gemeinsam, wie sehr wir den Villacher Kirchtag und die Menschen, mit denen wir gemeinsam feiern, lieben“, so Kirchtagsobfrau Gerda Sandriesser.