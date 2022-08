Villacher Kirchtag: Besucher legte Achterbahn lahm

Vorbildlich reagiert haben Mitarbeiter der Achterbahn am Donnerstag gegen 23 Uhr. „Ein Mann aus Feldkirchen, der zuvor seine Kappe während der Fahrt verloren hatte, kletterte über die Absperrung in den Gefahrenbereich, um sie sich zurückzuholen“, berichtet Veranstalter Joe Presslinger. Allerdings war die Bahn zu diesem Zeitpunkt in Betrieb. Dass das hochgefährlich ist, dürfte dem Kirchtagsbesucher nicht ganz klar gewesen sein. Glücklicherweise wurde er von den Mitarbeitern des Fahrgeschäfts beobachtet, die sofort den Not-Stop auslösten.