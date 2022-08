Die süßeste Adresse der Landeshauptstadt

Von der großen Stadt zurück ins beschauliche Ländle

Dermaßen beseelt, wagte die zweifache Mutter, die ihre Söhne nicht in der Großstadt aufwachsen lassen wollte, vor sechs Jahren den Sprung in die Heimat und in die Selbstständigkeit. „Ich fand schnell ein kleines, feines Lokal in der Bregenzer Kirchstraße und konnte mich davon überzeugen, dass es auch in Vorarlberg viele ’Süaßlar’ gibt, die Handarbeit, Qualität und natürliche Zutaten schätzen “, so die geborene Lochauerin. Und dank Martina wächst die Zahl der Nachkatzen und -kater kontinuierlich. Nicht nur, dass man in ihrer Schau-Manufaktur die Entstehung ihrer Pralinen stets hautnah miterleben kann, sie bietet auch Workshops (www.xocolat-bregenz.at) an. „Der Trend geht hin zum Selbermachen, zur Kreativität - auch bei Weihnachtskonfekt. Und die Grundlagen kann man bei mir in drei Stunden erlernen“, freut sich die wohl nicht nur dank Schokolade stets positive Fachfrau für süße Genüsse.