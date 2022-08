Freud: Mit Brit-Punk gegen die Erfolgsgesellschaft

Wenn man Punk in seiner Urdefinition versteht, dann hat ausgerechnet das mit Streichern und einem finalen Crescendo versehene „Smiling High“ am Ende wohl den größten Punk-Faktor, denn mit einem so ausladenden und opulenten Track war bei Freud definitiv nicht zu rechnen. „Der Song hat einen Small-Faces-Touch und ich wollte unbedingt, dass sich am Ende der Platte noch etwas regt und man überrascht wird.“ Die Entwicklung der Band, die 2007 aus der Punkband O5 hervorging, sei jedenfalls kongruent, versichert Damms. „Unser erstes Album ,Best Most Beautiful‘ war sehr Britpop-lastig, das zweite ,Yesterday Today Tomorrow‘ hatte eine klare 60s-Attitüde und jetzt sind wir eben von Ende der 70er- bis Anfang der 80er-Jahre der englischen Musik gegangen. Wir haben uns über die Jahre unseren Sound erspielt, aber mit ,Smiling High‘ sind wir doch auch einmal wieder ausgebrochen.“