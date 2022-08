Erdogan und Putin tauschen sich über Kriege aus

Das Gespräch soll gegen 14. 00 Uhr (MESZ) beginnen, hieß es am Donnerstag aus dem türkischen Präsidialpalast. Auf der Agenda sollen aktuelle globale und regionale Fragen stehen. Dazu zählen etwa der Krieg in der Ukraine und die türkischen Pläne zu Angriffen im Norden Syriens auf kurdische Milizen. Moskau lehnte die türkische Offensive zuletzt deutlich ab, unterstützt es doch selbst das Regime von Präsident Bashar al-Assad in Syrien militärisch.