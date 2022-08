Auto fing auf Tiroler Brennerautobahn Feuer

Spektakuläre Szenen spielten sich am Donnerstagabend auf der Brennerautobahn ab! Gegen 18.35 fuhr ein 52-jähriger Italiener mit seinem Sohn in ihrem Pkw in Richtung Italien. Nach der Mautstelle Schönberg stieg plötzlich Rauch aus dem Motorraum des Fahrzeuges. Der Mann fuhr auf den Pannenstreifen. Dort schlugen bereits Flammen aus dem Auto.