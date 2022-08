Finnland verschärft Visa-Regelungen für Russen

Finnland grenzt auf 1340 Kilometern Länge an Russland

Damit hat das nordische Land unter den EU-Staaten die mit Abstand längste Grenze zu Russland. Russischen Touristen ist es bisher trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine weiter möglich gewesen, per Bus oder Auto über die finnische Grenze in den Schengenraum einzureisen.