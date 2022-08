Die kleine Botin zelebriert den August

Nach sieben Monaten in einem Jahr, wo es statt der ersehnten Ruhe nach der Pandemie erst so richtig rund ging, habe ich beschlossen, den August zu zelebrieren. Es ist der einzige Monat ohne gesellschaftliche Fixtermine, ohne Schulstress oder andere Verpflichtungen. Der August ist für mich der „Sonntag des Sommers“. Es ist also höchste Zeit für ein bisschen „dolce far niente“, finde ich.