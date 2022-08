Raumsonde „Voyager 1“ funkt mysteriöse Signale

Das Problem hat keine der Fehlerschutzsysteme an Bord, die dafür ausgelegt sind, das Raumfahrzeug in den „sicheren Modus“ zu versetzen, ausgelöst. Einen Zustand, in dem nur wesentliche Operationen ausgeführt werden, was den Ingenieuren Zeit gibt, ein Problem näher unter die Lupe zu nehmen. Das Signal von „Voyager 1“, das mehr als 20 Stunden bis zur Erde benötigt, sei auch nicht schwächer geworden, was darauf hindeute, dass die Richtantenne weiter exakt ausgerichtet sei, so die NASA.