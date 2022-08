TV-Magier Uri Geller warnt Putin vor Atomeinsatz

Fokus auf „goldenes Schild am Himmel“

Geller möchte aber nicht alleine in den Gedankenkrieg gegen Putin ziehen. So rief er alle „friedliebenden Menschen auf der Welt“ auf, sich ihm anzuschließen. Mit nur wenigen Sekunden Zeitaufwand könne man den Magier unterstützen: Dazu müsse man sich „ein strahlendes, energetisches Kraftfeld“ vorstellen, das „wie ein schillerndes, goldenes Schild am Himmel“ fungiere. Auf diese Weise könne man Putins Sprengköpfe justament ablenken und wieder zurückschicken.