Tod von Nicki Minajs Vater: Haft für Autolenker

Nachdem der Vater der Rapperin Nicki Minaj nahe New York von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden ist, hat ein Gericht den Autofahrer nun zu einem Jahr Haft verurteilt. Der 72-jährige Mann muss auch eine Geldstrafe in Höhe von 5000 Dollar zahlen, teilte das Gericht im Bezirk Nassau County am Mittwoch auf Anfrage mit.