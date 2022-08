Vienna-Kicker: Käfig-Eröffnung mit ÖFB-Star Alaba

„Wir sind zusammen aufgewachsen, in der Polgarstrasse vier Jahre in dieselbe Klasse gegangen!“ Die Schulzeit schweißte zusammen, der Kontakt riss nie ab, so kam Daniel Luxbacher, 30, mit Bruder Bernhard, 27, in den Genuss, im Schlepptau von David Alaba den Fußball-Käfig im Arenbergpark eröffnen zu dürfen.