Alaba: „Wer groß träumt, kann alles schaffen!“

Über die spanische Hauptstadt ging es dann Sonntag in seine Heimatstadt, wo ihm die gestrige Eröffnung des neuen Fußball-Platzes mit seinem langjährigen Partner adidas eine echte Herzensangelegenheit war: „Ich bin im Käfig aufgewachsen. Ich sehe in den ganzen Kindern hier mich selbst. Und ich will euch eines sagen: Wer groß träumt, kann alles schaffen. Das gilt auch für euch.“ Danach wurde zu fetzigen Beats eine überdimensionale Graffitiwand mit lässigen Bildern von David enthüllt.