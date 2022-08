Jennifer Garner verrät ungewöhnlichen Beauty-Tipp

In einem Interview mit „Harper’s Bazaar“ erzählte Garner: „Mein Schönheitstipp ist immer derselbe: Schau‘ weniger in den Spiegel, sei weniger besessen und schau‘ dir den Rest der Welt an, um zu sehen, wofür du stattdessen deine Zeit benutzen könntest. Wir alle schauen mehr auf unsere Gesichter als auf andere Menschen und sind daran gewöhnt und es nützt einem gar nichts. Man wird besessen von Veränderungen oder davon, wie man etwas an seinem Gesicht reparieren könnte.“