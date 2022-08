Tiermafia schmuggelte Tausende Exoten in die EU

Laptop half bei Aufklärung

Dass den Öko-Verbrechern jetzt das Handwerk gelegt werden konnte, ist unserer Eliteeinheit Cobra zu verdanken. Denn sie hatten sich an die Fersen von einem der Bandenköpfe geheftet, der von Wien aus in einem gemieteten Audi A4 unterwegs in seine ukrainische Heimat war und im Kofferraum 12 Paradiesvögel und zwei Palmkakadus in enge Käfige gepfercht hatte. Der beim Zugriff im Osten Österreichs sichergestellte Laptop des Verdächtigen Stanislavas H. entpuppte sich als Fahndungsvolltreffer. Denn detailliert waren darin die schmutzigen Geschäfte und das sich über Südamerika bis nach Australien und Asien erstreckende Schmuggel-Spinnennetz aufgelistet.