Schlag gegen Tier-Mafia: Hunde und Katzen gerettet

Den richtigen Riecher bewiesen Beamte der operativen Zollaufsicht in Kärnten: Bei Krumpendorf fischten sie einen Kleinbus von der Südautobahn. Am Steuer ein Russe mit französischem Konventionspass, im Laderaum zwei Hunde sowie vier Katzen - eingepfercht in kleine Boxen, völlig mitgenommen von den Strapazen.