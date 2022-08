DFB-Trainerin: „Wir haben natürlich sehr gelitten“

Tausende begeisterte Menschen haben die deutschen Fußball-Frauen am Montag bei der Rückkehr von der Europameisterschaft in England auf dem Frankfurter Römer gefeiert. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte den neunten EM-Titel durch die 1:2-Niederlage nach Verlängerung im Finale gegen Gastgeber England zwar knapp verpasst, durch ihren Auftritt bei der Endrunde aber viele Sympathien gewonnen. „Wir haben natürlich sehr gelitten“, so der Tenor der Trainerin.