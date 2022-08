Final-Heldin: „Warum darf ich das als Frau nicht?“

Chloe Kelly ist Englands Fußball-Heldin! Ihr Treffer zum 2:1 im Finale gegen Deutschland fixierte in der Verlängerung den ersten EM-Titel der Gastgeber. Und ihr Torjubel ging um die Welt, weil sie - wie ihre männlichen Kollegen auch - voller Emotionen ihr Trikot auszog. „Warum darf ich das als Frau nicht?“, fragte sie nun in der TV-Sendung „Good Morning Britain“. Ihr „Nacktjubel“ war übrigens auch gar nicht so spontan, wie man meinen könnte.