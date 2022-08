Frauen-Fußball boomt! UEFA plant mit Millionen

Die Europäische Fußball-Union sieht nach der EM in England in den nächsten zehn Jahren ein großes Wachstumspotenzial im Frauenbereich. Der kommerzielle Wert des Club-und Ligenfußballs könne bis 2033 von derzeit 116 um das Sechsfache auf 686 Millionen Euro ansteigen, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten UEFA-Bericht. Der Frauenfußball habe mit dem neuen Format in der Champions League und der zunehmenden Professionalisierung der Ligen große Fortschritte gemacht.